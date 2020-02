Pokale für die schnellsten Schwimmer

Gronau -

Es hat schon eine gewisse Tradition, das Staffelschwimmen der Gronauer Schulen, das der Schwimmverein Gronau gestern zum 31. Mal im Hallenbad ausrichtete. Neben 160 Grundschülerinnen und-schülern hatten auch 267 Aktive der weiterführenden Schulen ihren Klassenraum gegen das Schwimmbecken getauscht, um für ihre Schule einen der Pokale zu ergattern. „Wir sind froh, in Gronau noch so viele Jugendliche zum Schwimmen mobilisieren zu können. Das ist in anderen Städten längst nicht mehr der Fall“, freute sich der Vorsitzende des SVG, Wilhelm Nassmacher, über die große Resonanz.