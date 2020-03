„Ich finde Menschen gut.“ Adriane Müller-Vorrink sitzt in dem kleinen Büro, das an ihren Laden angrenzt und überlegt, was ihr wohl fehlen wird zukünftig. „Das Arbeiten mit Menschen, das wird mir fehlen.“ Noch in diesem Jahr wird sie 65, und nicht nur deswegen hat sie sich schon länger mit dem Gedanken getragen, in Rente zu gehen.