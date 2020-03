Struktur der Verwaltung verstehen

Gronau -

Wie gliedert sich die Stadtverwaltung? Welches Anliegen wird an welcher Stelle bearbeitet? Welche Fachdienste sind für Senioren besonders wichtig und hilfreich? Diese und ähnliche Fragen werden am 10. März (Dienstag) um 15 Uhr von der Altenhilfekoordinatorin der Stadt Gronau, Edith Brefeld, im Sitzungssaal des Rathauses beantwortet. Bei einer Tasse Kaffee können sich die Teilnehmenden zudem über den Seniorenbeirat informieren. Seit 2015 setzt sich dieser für die Belange der älteren Mitbürger Gronaus ein und vertritt sie in politischen Gremien. Die Arbeitsweise und Zusammensetzung dieser Interessensvertretung, deren Mitglieder am 7. Mai neu gewählt werden, werden vorgestellt. Diese kostenfreie Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Gronau statt. Anmeldungen bei der Euregio-VHS unter 02562 12666.