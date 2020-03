Gronau -

Mit Ironie, Wortwitz und einer Prise Melancholie zelebriert sich Captain Disko aus dem Ruhrpott direkt in die Tanzbeine ihrer Zuhörer. Zwischen dem Anmachsprüche-Feuerwerk „Tänzer“ und der Hommage an einohrige Malerkollegen finden auch Tracks über sneakertragende Hipster in der Midlife-Crisis oder schöne Erinnerungen an die „Omma“ ihren Platz im Repertoire.