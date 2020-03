„Dadurch wird nicht nur der ‚Wohnungsmarkt‘ unserer gefiederten Freunde entlastet. Denn geeigneter Wohnraum ist auch in der Natur Mangelware. Zusätzlich wird im Hinblick auf die Problematik mit dem Eichenprozessionsspinner eine Entspannung erwartet“, heißt es in einer Mitteilung der Fischereigemeinschaft. „Hier haben bereits andere Gemeinden in jüngster Vergangenheit mit gleichartigen Maßnahmen eine echte Alternative zur teuren Schädlingsbekämpfung gefunden.“

Auf Billigware der Kästen aus dem Versandhandel wurde bewusst verzichtet, heißt es. Die Herstellung der Nistkästen erfolgte in den Holztechnologiezentren des Wittekindshofes und der Chance. Beide Werkstätten waren so flexibel, um spezielle Kundenwünsche mit zu berücksichtigen.

Vielleicht haben auch andere Vereine, besonders die mit eigenem Grundstück, schon über eine ähnliche Aktion nachgedacht, hoffen die Angler. Die Fischergemeinschaft möchte mit ihrer Nistkastenaktion jedenfalls alle potenziellen Nachahmer ermuntern, es ihr gleichzutun.