Matthias Büchle (Generalsekretär des CVJM-Westbunds) legt mit seinen Aussagen den Fokus darauf, junge Menschen als „Young Leaders“ für den CVJM in Deutschland zu begeistern. „Wir träumen von jungen Frauen und Männern, die als ‚Young Leaders‘ aufstehen und als Gestalterinnen und Gestalter den CVJM, die Gesellschaft und damit auch unsere Welt prägen. Die neue Wege erkunden, experimentieren und Fehler machen dürfen. Als Künstlerinnen und Künstler bunte und vielfältige Bilder vom CVJM entwerfen.“ Und auch von den Arbeitsbedingungen hat Büchle klare Vorstellungen: „Wir träumen vom CVJM als einem Atelier, im dem ‚Young Leaders‘ ihre Ideen verwirklichen können. Einem Ort, der von Vielfalt, offenen Türen und offenen Herzen geprägt ist. Wo ‚Young Leaders‘ Heimat finden und Freiheit erleben. Mitten in der Lebenswirklichkeit junger Erwachsener.“

Auch der CVJM Gronau sucht Verantwortliche, die Spaß haben, sich ehrenamtlich in der christlichen Kinder und Jugendarbeit zu engagieren. „Werde ‚Young Leader‘ – unter diesem Motto werden motivierte Jugendliche zu ehrenamtlichen Helfern im CVJM ausgebildet. Die Treffen sind alle zwei Wochen dienstags von 18.30 bis 20 Uhr im Jugendtreff des CVJM Gronau am Paul-Gerhardt-Heim. Zukünftige Aufgaben sollen das Organisieren und Durchführen von verschiedenen Aktivitäten für Kinder sowie das jährliche Highlight, das Pfingstzeltlager, sein. Auch wird die evangelische Kirche in ihrer Kinder- und Jugendarbeit bei vielen Aktionen unterstützt. Die Jugendlichen werden in ihrer Ausbildung viel über sich selber, Gruppendynamik, Pädagogik und die ehrenamtliche Tätigkeit an sich lernen, um danach vollwertiges Mitglied im Mitarbeiterkreis des CVJM Gronau zu werden. Für nähere Infos oder Fragen können Interessierte auf die Webseite (cvjm-gronau.de) schauen. Ansprechpartnerin ist Patricia Ott ( 0160 91219361).