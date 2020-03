Rat verabschiedet Haushalt

Der Rat der Stadt hat am Mittwochabend mit 22 gegen 16 Stimmen den Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet. Zwar ging es in den acht Haushaltsreden vordringlich um die kommunalpolitischen Ziele, die die einzelnen Fraktionen und Politiker umsetzen möchten – doch schwang vielfach eine aktuelle Sorge mit: dass die Demokratie durch rechtsextreme Einflüsse bedroht werde. Ein Paukenschlag war die Ankündigung des langjährigen FDP-Fraktionsvorsitzenden Erich Schwartze , seine Partei verlassen zu wollen. Er nannte das Verhalten der FDP bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen als Grund. „Ich glaube nicht, dass das ein Versehen war, sondern ein taktisches Spiel.“ Der Entfremdungsprozess habe allerdings schon vor Jahren eingesetzt, seit die FDP ihre sozialliberale Linie verlassen habe, so Schwartze. „Die Freiheit, so wie ich sie verstehe, die Freiheit nämlich, die Solidarität, Toleranz, Respekt und Nächstenliebe zur Voraussetzung hat, wurde nicht nur von der FDP vergessen, schlimmer noch ist, dass es gleichzeitig auch diese Freiheit ist, die von Radikalen und Rassisten gehasst und bekämpft wird“, so Schwartze.

Bis zum Sommer wird er der FDP-Fraktion angehören. Wie und wo er seine politische Zukunft sieht, ließ er auch auf Nachfragen der WN offen.

Ungewöhnlich auch der Beitrag von Jörg von Borczyskowski (UWG). Er nutzte einen großen Teil seiner Rede, um seiner Enttäuschung und Empörung über den AFD-Landtagsabgeordneten Helmut Seifen auszudrücken. Der frühere Ratskollege beschädige durch abwertende Sprache und geschickte Agitation die freiheitlich demokratische Grundordnung und vergifte das gesellschaftliche Klima. Von Borczyskowski bezog sich dabei auf Seifens Rede vorm Landtag, in der er am 13. Februar der Kanzlerin vorgeworfen hatte, das bestehende Gesetz zu missachten. Zudem hatte er die Abgeordneten des Bundestags als „Ansammlung von Höflingen“ degradiert.

Auch Sebastian Laschke ( CDU ) machte deutlich, dass der Rat keine extreme Partein in seinen Reihen brauche. Kurz vorher hatten sich die Ratsmitglieder einmütig in einer Resolution von Rechtsextremismus distanziert.

Am Schluss der Debatte (mehr zu den einzelnen Beiträgen auf der dritten Lokalseite) stimmten CDU, UWG, FDP und Gabi Drees (fraktionslos) für den Etatentwurf, SPD, Linke, Pro Bürgerschaft/Piraten und Udo Buchholz (GAL) dagegen.

Der Haushalt weist ein Defizit von beinahe 10 Millionen Euro auf. Den Erträgen im Ergebnisplan von 134,78 Mio. Euro stehen Aufwendungen von 144,77 Millionen gegenüber. Der Haushalt wird durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Die Hebesätze für die kommunalen Steuern bleiben unverändert: Grundsteuer A: 217 Prozent, Grundsteuer B 429 Prozent, Gewerbesteuer 417 Prozent.

Größte Ertragsposten sind Steuern und Abgaben (85,1 Mio. Euro) und Zuwendungen und allgemeine Umlagen (26,5 Mio. Euro). Große Aufwendungsposten sind Transferaufwendungen (darunter fallen Sozialleistungen, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen, die Kreisumlage, Solidarhilfen für andere Kommunen, Gewerbesteuerumlage und die Verlustübernahmen für städtische Beteiligungen) in Höhe von 68,1 Mio. und die fürs Personal (31,1 Mio.). Über 40 Millionen will die Stadt für Investitionen in die Hand nehmen.

Etliche Sprecher kritisierten die mangelnde Finanzausstattung. Den Kommunen würden Pflichtausgaben auferlegt, Bund und Land würden aber nicht für eine entsprechende Finanzausstattung sorgen.

