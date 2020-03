Bewegend, gesund und bunt durch das Jahr 2020 werden die dreizehn Kitas gehen, die auch weiterhin intensiv mit dem Kneipp-Verein Gronau kooperieren. Viermal im Jahr treffen sich Vertreter und Vertreterinnen des Arbeitskreises der kneippkooperierenden Kitas. Das erste gemeinsame Treffen fand am Dienstag statt und wurde zur Programmplanung genutzt.

Bereits in der folgenden Woche beginnt für sieben pädagogische Fachkräfte die viertägige Fortbildung zur Kneipp-Gesundheitserzieherin im Lukas-Krankenhaus, somit wird die Anzahl der Gesundheitserzieherinnen in Gronau und Epe erneut maßgeblich erhöht.

Am 14. Mai (Donnerstag) werden Kinder der DRK-Familienzentren Kinderladen Kunterbunt, Zum Regenbogenland und St. Antonius den Sebastian-Kneipp-Tag feierlich auf dem Laga-Gelände begehen. Ein Frühstück in freier Natur mit Kneippbrot, Kneipp-Brotaufstrich und Gemüse­sticks wird für die Kinder organisiert. Anschließend wird eine Entspannungseinheit als Traumreise mit den Kindern auf den Wiesen der Laga durchgeführt.

Milchfitness-Tage mit Landwirtin Maria Lösing in Kooperation mit der Milchwirtschaft NRW werden in allen Kitas gewünscht und somit steht ein Gespräch mit Frank Maurer von der Milchwirtschaft NRW, als Förderer der Aktionen, auf dem Terminplan.

Für das zweite Halbjahr ist für die Erzieherinnen eine Klangschalenfortbildung mit Petra Assink und eine Kräuternachmittag mit dem Apotheker Felix Wiegert geplant.

Den Wunsch der Gruppe, an einer Weiterbildung Yoga mit Kindergartenkindern teilnehmen zu können, wird Bernd Ahlers, Vorsitzender des Kneipp-Vereines, organisatorisch gerne nachkommen, heißt es in einer Mitteilung.

Übergeordnet steht die Kneipp-Lebensordnung in den Gesundheitskonzepten der teilnehmenden Kitas. Getragen wird die Lebensordnung in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern durch die Kneipp-Säulen, Bewegung, Ernährung, Wasser und Kräuter. Neben den gemeinsamen Kneipp-Aktivitäten bestimmt jede Kita individuell ihr Angebot mit Kneipp in der Kita.

Ob Kneipp-Kinderturnen, Jung trifft Alt oder kreative Kindertänze und Entspannungseinheiten – für jede Kita hat die Kneippangebotspalette etwas zu bieten.

Das Kneipp-Gesundheitskonzept ist eine Präventionsangebot in den kneippkooperierenden Kitas und Familienzentren und kommt den Familien und Kindern zugute.