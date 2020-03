Der ADFC Gronau-Epe bietet in diesem Jahr Mountainbike-Touren in zwei Kategorien an: touristische und sportliche Touren. Die touristischen Touren sind kürzer (bis 35 Kilometer) und werden etwas langsamer gefahren (bis 21 Stundenkilometer). Dadurch sind sie auch für Einsteiger geeignet. Gute Kondition muss trotzdem vorhanden sein, heißt es in einer Mitteilung des ADFC. Die Tourenleitung macht Annika Terhalle.

Die sportlichen Touren sind länger (40 bis 60 Kilometer) und werden etwas schneller gefahren (bis 24 km/h). Neben guter Kondition setzen die sportlichen Touren auch Erfahrung im Gelände voraus. Alle ADFC-Radouren können auf der Seite der ADFC Ortsgruppe Gronau-Epe unter „Radtouren“ aufgerufen werden.

Die erste sportliche Tour startet am 14. März (Samstag) und führt auf den westlichen Teil der Haaksbergener MTB-Route durch schöne Heide- und Venngebiete. Im vergangenen Jahr wurde die Streckenführung geändert und es sind zwei neue Singletrails dazu gekommen. Start ist um 11 Uhr, der Startpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein funktionsfähiges Mountainbike, gute Kondition und Erfahrung im Gelände. Es besteht Helmpflicht.

Anmeldungen beim Tourenleiter: Hermann Nieratschker unter 0157 53839626. Für ADFC-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, Nichtmitglieder zahlen drei Euro.