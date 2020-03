In der Bürgerhalle können mindestens in den kommenden zwei Wochen keine Veranstaltungen stattfinden. Das ist die Folge des Brands in der Nacht zum 25. Februar. Ein umfangreiches Gutachten des Sachverständigenbüros Dr. Ritzkopf und Dr. Lauxtermann aus Münster hat ergeben, dass das Inventar der Halle – Tische, Stühle, Vorhänge – gründlich gereinigt und imprägniert werden muss, um gesundheitsgefährdende Rußrückstände zu entfernen. Im Falle der Stühle wäre das so kostenintensiv, dass sich die Reinigung nicht lohnt und neue Stühle angeschafft werden sollen. Die aktuelle Lieferzeit beträgt etwa zwei Wochen.

Wie Thomas Albers , Geschäftsführer der Kulturbüro Gronau GmbH, mitteilt, wird die Stadtkapelle ihr für den 21. März geplantes Konzert in die Aula des Gymnasiums verlegen. Die für den morgigen Samstag geplante 90er-Jahre-Party wurde auf den 16. Mai verlegt. Wo die AfD ihren für den 16. März geplanten sogenannten Bürgerdialog abhalten will, ist bislang nicht bekannt.

Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, darüber konnte Albers noch keine Angaben machen. Immerhin: Die Zusammenarbeit mit der Versicherung gestalte sich gut, sodass dem Kulturbüro zumindest die finanziellen Schäden ersetzt werden.