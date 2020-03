Sie ist 23 Jahre jung, hübsch, mit einer tollen, warmen Stimme und einem unglaublichen Talent ausgestattet. Sam Polman heißt die Dame und stammt aus Losser. Vor rund zwei Jahren stellte sie sich den hiesigen Musikern um Jogi Hagemann und Nippy Noya vor, und nach einer kleinen gemeinsamen Session stand sofort fest: Mit dieser Sängerin soll ein neues Bandkonzept erarbeitet werden, welches dieses junge Ausnahmetalent in den Mittelpunkt stellt. Konsequenterweise änderte die Band ihren Namen in Sam und geht nach ein paar Testauftritten mit einem nunmehr fertigen Programm an den Neustart.

Sams Stil zu singen ist eher von einer einfühlsamen und zarten Art geprägt, auch wenn sie dabei eine unmissverständliche Klarheit und Deutlichkeit zum Ausdruck bringt. Insofern liegen ihr balladeske, liedhafte Titel ganz besonders. Nichtsdestotrotz hat sich die Band insgesamt auf die Interpretation von Titeln fokussiert, die in einem Stilbereich von Funk, Pop und Jazz liegen. Mit dem berühmten Percussionisten Nippy Noya, der seine rhythmischen Akzente unter anderem auf „uns Udo “ letzter Livetour zum Besten gegeben hat, ist zudem ein Garant für mitreißende Rhythmik an Bord der Band.

Zusammen mit dem Gronauer Jogi Hagemann am Bass und Willem Lammerink an den Trommeln steht hier eine solide Rhythmusgruppe, die neben ganz ruhig auch ganz schön heftig kann. Daneben sorgen Marcel den Riet als Keyboarder und musikalischer Leiter und Lodewijk Patawala an der Gitarre für eigenwillige Arrangements und eine ausgefeilte harmonische Grundlage und ausgefeilte Soli. Alles erfahrene Musiker, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihrem neuen Gesangsjuwel eine solide und musikalisch anspruchsvolle Grundlage für ihr zukünftige Entwicklung zu geben, heißt es in einer Ankündigung.

Am Samstag (14. März) präsentiert „Sam“ ab 21 Uhr ihr Programm in der Concordia Der Eintritt ist frei.