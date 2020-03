Ein 13 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch in Epe bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Junge hatte gegen 17.30 Uhr die Straße Auf der Sunhaar befahren. In Höhe einer Fahrbahnverengung habe ihn ein Auto überholt, so der Junge. Aufgrund der engen Situation sei er mit seinem Rad gegen den Bordstein gestoßen, anschließend gegen das Auto und schließlich gestürzt. Der Junge berichtete weiter, der Autofahrer habe angehalten. Der Jugendliche habe sich lautstark beschwert, worauf es zu einer rüden Entgegnung gekommen sei. Im Anschluss sei der Mann mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit davongefahren. Der 13-Jährige beschreibt den Fahrer wie folgt: circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, kurze braune Haare, Drei-Tage-Bart, Brille. Die Beifahrerin habe blonde Haare gehabt, die im unteren Bereich schwarz gefärbt gewesen seien, und auffällig rot lackierte Fingernägel. Die Polizei bittet Zeugen sowie den Fahrer des Autos, sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizei zu melden, 02562 9260.