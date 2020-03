Trotz aller Aufrufe und Kampagnen: Der Müll in der Landschaft wird leider nicht weniger. Und so sind – passend zum Frühlingserwachen – auch in diesem Jahr wieder Gronauer Freiwillige aufgerufen, in die Natur auszuschwärmen, um hier ordentlich aufzuräumen. Unter dem Motto „Wir packen den Müll in den Sack“ werden am 21. März (Samstag) voraussichtlich wieder einige Hundert Freiwillige aus verschiedenen Vereinen, Verbänden und Initiativen die Säuberungsaktion in und um Gronau und Epe unterstützen.

Die Kommune setzt auch im 19. Jahr, in dem die Aktion mittlerweile läuft, auf die tatkräftige Unterstützung durch Jugendgruppen und Schulen. „Denn Ziel der Aufräumaktion ist auch die Sensibilisierung für einen verantwortlichen Umgang mit unserer Umwelt“, informiert Carlo Bosse vom zuständigen städtischen Fachdienst Allgemeine Bauverwaltung. „Darüber hinaus stärkt die Zusammenkunft und der Austausch der freiwilligen Helfer aus einem bunten Querschnitt lokaler gesellschaftlicher Gruppen bürgerschaftliches Bewusstsein“, so Bosse weiter.

Die Stadt Gronau hat zahlreiche Einladungen verschickt und hofft dabei auf eine große Resonanz von Helfergruppen. Auch nicht organisierte Gruppen wie Firmen, Nachbarschaften und Einzelpersonen sind eingeladen, teilzunehmen. Nach dem Drei-Stunden-Einsatz wartet ein Mittagsimbiss auf die ehrenamtlichen Landschaftshelfer. Anmeldungen nimmt der Fachdienst Allgemeine Bauverwaltung, Carlo Bosse, unter 02562 12382 entgegen. Infos online.