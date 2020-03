100 Kulturhäppchen im rechten Licht

Weit über 100 Kulturhäppchen an 15 Orten, dazu eine Stadt, die sich in einem faszinierenden Licht zeigt: Das sind die Nachteinblicke. Die fünfte Auflage findet am Freitag und Samstag (13. und 14. März) statt.

Bekanntes präsentiert sich an diesen beiden Tagen im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht. Wer bei der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren den Wasserturm erblickte, das IZG oder den Inselpark – der kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Viele Betrachter fühlten sich in eine mystische Welt versetzt und wandelten fast ehrfürchtig durch die Lichtgassen. Dieser Effekt soll auch in diesem Jahr ziehen.

Der Inselpark und die nähere Umgebung werden an beiden Tagen jeweils von 19 Uhr bis Mitternacht beleuchtet. Auch der Wasserturm wird angestrahlt. An beiden Abenden werden in der „Stadtwerke-Lounge“ auf dem Inselparkgelände ein gastronomisches Angebot und Live-Musik mit den Bands Little Nork aus Ahaus und Dreamin’ of Jessie aus Enschede geboten. Die Besucher sind zu Spaziergängen eingeladen, sich bei dezenter musikalischer Begleitung treiben zu lassen. Die farbliche Bespielung erfolgt durch flächiges Licht, aber auch durch Punktbeleuchtungen mit besonderer Akzentuierung. Die normale Beleuchtung auf dem Inselparkgelände ist an beiden Tagen ausgeschaltet.

Mystische Welten

Am Samstagabend geben sich an 14 (ebenfalls illuminierten) Orten Chöre, Poeten und Literaten, Magier und Musiker die Klinke in die Hand. Sie sind Eigengewächse oder kommen aus Orten in der Region, aus Enschede, Rheine oder Nordhorn zum Beispiel.

Musiker, Magier und Poeten Zu den auftretenden Musikern, Chören und Gesangsensembles gehören die Soulful Swinging Singers, Joyful, Bass & Bässer, die Tafelrunde, die Funny Sticks, die Extraschicht, The Art Six, die Chucka Charlies, Dennis Buss, die Young Voices (der beste Chor im Westen 2017), Bella Donna, die Organisten Martin Geiselhart, Hans Stege und Tamás Szösc, Bublishki, Horizont, Agatissimo, Crossover, Charlotte Büscher, das Klarinetten-, das Querflöten- und das Saxofon-Ensemble der Musikschule, Mizzi & Moon, Per Handschlag, Ein Kessel Buntes, der Gronauer Männerchor, der Bardel Boys Chor, Rico, La Colombe, Reidar Jensen und Rómer Avendano, das Duo Schallermann, The Evergreens und weitere Musiker. In der Rubrik „Poeten und Literaten“ treten neben Mario Siegesmund, Andreas Weber und Christiane Nitsche auch die mehrfachen Gewinner regionaler Poetry-Slams, Theresa Sperling und Achim Leufker, auf. Die Auftrittsorte bei den Nachteinblicken sind in Gronau Duesmanns Spinnerei, der Club Turbine im Rockmuseum, der Whisky & Cigar Salon, das Walter-Thiemann-Haus, die Ev. Stadtkirche, das Stadtarchiv, das Drilandmuseum, die Stadtbücherei und die Buchhandlung am Markt sowie in Epe die St.-Agatha-Kirche und die Ev. Kirche, der Salon Jansen for Hair, das Heimathaus und der Spieker Nöttebrock an der Ost-/Antoniusstraße. ...

Start der Kulturprogramme ist um 19 Uhr. Alle halbe Stunde ist (bis auf einige Ausnahmen) anschließend Wechsel: Ein neuer Programmpunkt beginnt. Die Vortragenden ihrerseits wechseln die Auftrittsorte.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos zu besuchen. Am Samstagabend fährt zudem zwischen beiden Ortsteilen ein ebenfalls gratis zu nutzender Shuttlebus.