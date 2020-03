Nahezu „heimlich“ beflügelt wurde am späten Mittwochabend die erste der neuen Windkraftanlagen im Eper Lasterfeld. Dabei handelte es sich aber nicht um eine Nacht- und Nebelaktion. Die Windkraft-Spezialisten der Firma Enercon hatten nach ausgiebiger Vorbereitung lediglich den passenden Moment abgewartet.

„ Die Windgeschwindigkeit durfte sechs Kilometer pro Stunde nicht überschreiten. Die Windgeschwindigkeit durfte sechs Kilometer pro Stunde nicht überschreiten. “ Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper

„Die Windgeschwindigkeit durfte sechs Kilometer pro Stunde nicht überschreiten,“ so Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper, der sich diesen Moment nicht nehmen ließ. „Das ist schon ein gewaltiger Kran, der die drei Flügel – sozusagen in einem Guss – vom Boden bis zur Befestigung an die Spitze in fast 140 Meter Höhe hebt – ein wirklich atemberaubender Moment.“

Umso erfreulicher, dass damit die konkreten Vorhaben der Stadtwerke Gronau sowie der Bürger-Energiegenossenschaft Grogeno nun auch deutlich sichtbar werden. Nach der vollständigen Errichtung und Inbetriebnahme wollen die Stadtwerke beide Anlagen der Grogeno zur Umsetzung einer Bürgerbeteiligung übertragen (die WN berichteten). „Sehr schön, dass wir damit dann auch ein lokales Projekt haben – sichtbar vor Ort,“ freute sich der Stadtwerke-Chef.