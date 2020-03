Den diesjährigen Weltgebetstag der Frauen hat ein Komitee von Frauen aus Simbabwe konzipiert. „Steh auf und geh!“, lautet das Motto. Damit beziehen sie sich auf Jesu Heilung des Kranken in Bethesda, wie im Johannesevangelium (5, 2-9) beschrieben. Gefeiert wurde der Weltgebetstag am Freitag in über 120 Ländern.

In Gronau fand er konfessionsübergreifend in der St.-Josefkirche statt. Ein Team von Frauen der Evangelischen Kirchengemeinde, der freikirchlichen Gemeinden der Baptisten sowie der Gemeinde Gottes, der KFD St. Antonius sowie der KFD St. Josef, der Mennoniten und der syrisch-orthodoxen St.-Jesaja-Gemeinde hat ihn gemeinsam vorbereitet.

Die Teilnehmerinnen kamen aus verschiedenen christlichen Gemeinden in Gronau und waren trotz unterschiedlicher Konfessionen einig. Foto: Sigrid Winkler-Borck

In den vorgetragenen Texten und Liedern, die teilweise sogar in einer der Landessprachen Simbabwes gesungen wurden, ging es einerseits um die Schwierigkeiten der Frauen im fernen Südostafrika, andererseits um das, was Frauen hier hindert, Veränderungen vorzunehmen.

Simbabwe, früher Südrhodesien, ein christliches Land mit unterschiedlichen Ethnien, steht unter verschiedensten Spannungen. Die Komiteefrauen des Weltgebetstages jedoch stehen für Versöhnung ein. Mit Gottes Hilfe versuchen sie, sich der Nöte von Frauen und Kindern anzunehmen. Aber nicht alles ist aus eigener Kraft zu schaffen. Das Wollen, etwas zu verändern, sei zwar unerlässlich – so wie Jesus fragte: „Willst du gesund werden?“ – aber es gehe auch darum, an richtiger Stelle Hilfe zu erbitten. So wurden Spenden für die Frauen in Simbabwe gesammelt und eine Unterschriftenliste ausgelegt.

Mit dieser Unterschriftenkampagne wird die Bundesregierung aufgefordert, Simbabwe einen Teil seiner Schulden zu erlassen, wenn das Land sich bereit erklärt, die Mittel für „Gesundheitsprogramme für die bedürftige Bevölkerung“ bereitzustellen.