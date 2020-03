107 Jugendliche der Pfarrei St. Agatha Epe haben am Samstag von Weihbischof Dr. Christoph Hegge in zwei Gottesdiensten das Sakrament der Firmung empfangen. Seit dem Herbst wurden sie von Pastoralreferentin Anne Grothe und Pastoralassistentin Marion Nolte auf dieses Fest vorbereitet, heißt es in einem Bericht aus der Pfarrei.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Firmung neue Kraft geschenkt bekommen, um unseren Weg weiterhin zu meistern“, begrüßten die Firmandinnen und Firmanden Weihbischof Hegge. Dieser versprach den Jugendlichen in seiner Predigt, die Firmung sei wie ein Sechser im Lotto, das ultimative Geschenk. „Ihr seid so wertvoll, dass Gott zu euch kommt, ihr seid Töchter und Söhne von Gott“, sagte Hegge und erklärte: „Er ist immer online, er denkt immer an euch, er liked euch, auch wenn ihr es nicht tut. Aber versucht, auch für ihn online zu sein.“

Bei der Firmspendung salbte Weihbischof Hegge die Jugendlichen mit Chrisam. Das Öl erinnert an die besondere Würde, die jeder Mensch in sich trägt und die den Neugefirmten in der Firmspendung zugesprochen wurde. Viele Neugefirmte sprach Hegge ganz persönlich an und ermutigte sie, fröhlich und lächelnd durchs Leben zu gehen, wie sie vor den Weihbischof traten.