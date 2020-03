Unter Tage herrscht Totenstille

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge begrüßte Harald Böhm rund 50 Besucher beim Männerfrühstück, zu dem die Männerarbeit der Ev. Kirchengemeinde, der CVJM und der EKMD ins Walter-Thiemann-Haus eingeladen hatte.

Weinend, weil am 4. Dezember 2018, dem Tag der heiligen Barbara, mit einer Lore die letzte Kohle in Ibbenbüren gefördert wurde. Lachend, weil der in Bergmannsuniform gekleidete Böhm im Rahmen seines 90-minütigen Vortrags insbesondere die letzten Tage der 500-jährigen Geschichte des Bergbaus in Ibbenbüren noch einmal Revue passieren lassen durfte.

„Ich bin quasi auf der Zeche in Ibbenbüren groß geworden, die 1537 erstmals in Bezug auf Steinkohleabbau erwähnt wurde. Nach 35 Jahren unter Tage verabschiedete ich mich vor zehn Jahren in Rente. Doch ich bin ein Bergmann durch und durch und als Vorsitzender des Knappenvereins Tecklenburger Land seitdem damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass der Bergbau der Nachwelt erhalten bleibt“, erklärte Böhm, der anstelle des Werkzeugs in seinen Vorträgen nun ein Mikrofon in den Händen hält.

Das Ende des Steinkohlebergbaus sei für die Kumpel indes nicht plötzlich und unerwartet gekommen. „Waren in Spitzenzeiten in Ibbenbüren über 8000 Männer beschäftigt, so sind es aktuell nur noch 180, die sich um den Rückbau kümmern“, berichtete Böhm, der im letzten Jahr die Gelegenheit nutzte, noch ein Mal unter Tage zu gehen. „Das war keine gute Idee und stimmte mich traurig“, schilderte er dieses Erlebnis. Unter Tage herrschte absolute Stille. Totenstille. Die einst taghell erleuchteten Schächte waren jetzt stockdunkel. Da die Zeche besenrein verlassen werden muss, waren in den letzten Monaten bereits Maschinen, 900 Tonnen Kabel und Elektroschrott sowie 13 000 Tonnen Eisenschrott über Tage gebracht worden. „Der Werbeslogan ‚Alles muss raus‘ bekommt da eine ganz andere Bedeutung. Einzig und alleine der Geruch hat mich an die Zeit unter Tage erinnert. So war ich letztendlich froh, das Tageslicht wieder erblicken zu können“, bekannte der Ibbenbürener.

Die Schließung der Schachtanlage Ibbenbüren sei indes kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. „Die Bergleute haben sich mit der Entscheidung abgefunden und nach neuen Chancen gesucht, die sich für sie auftun. Eine große Halle ist beispielsweise schon dafür reserviert, in ein paar Jahren als Batterieforschungszentrum zu fungieren“, erläuterte Harald Böhm weiter.

Auch die Verein hätten nicht tatenlos zugesehen. So spiegelten Knappenverein Tecklenburgerland, Bergbaumuseum und Musikverein Glückauf gemeinsam als Bergbautradition Tecklenburgerland e.V. die regionale Bergbaugeschichte wider. Neben Tagen der offenen Tür, die das Bergbaumuseum zwei Mal im Jahr veranstalte, werde gerade ein Lehrstollen hergerichtet, in dem Veranstaltungen – wie Hochzeiten, Ausstellungen, Mettenschichten, Lieder- oder Filmvorführungen – in untertägiger Atmosphäre durchgeführt werden könnten. „Wir müssen einfach umdenken und die Folgenutzung der Flächen, die vom Bau eines Amphitheaters über ein Weinanbaugebiet bis hin zu Mountain-Bike- und Trail-Strecken reichen - gut überdenken. Einfach ist das nicht, da der Rückbau für jeden Kumpel mit viel Emotionen verbunden ist“, sagte Böhm und verabschiedete sich von den interessierten Gronauern mit einem „Glückauf“.