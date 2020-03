„Musik ist Trumpf“ heißt es wieder am 21. März (Samstag) mit der Stadtkapelle Gronau. Das Jahreskonzert findet jedoch, anders als geplant, nicht in der Bürgerhalle statt. Aufgrund des kürzlich in der Bürgerhalle entstandenen Brandschadens weicht die Stadtkapelle auf die Aula des Werner-von-Siemens-Gymnasiums an der Laubstiege aus.

„Wir sind sehr erleichtert, so kurzfristig in die Aula ausweichen zu können und freuen uns sehr, dort unser Publikum am 21. März zu ‚Musik ist Trumpf‘ begrüßen zu dürfen“, so die Vorsitzende Silvia Bevers. Die Konzertvorbereitungen laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Unter der Leitung ihres Dirigenten Gert van Huizen präsentieren die Musikerinnen und Musiker mit Stücken wie „Danzas Cubanas“, „Celtic Flutes“, „Bea­con’s­­ Field“ oder „Cliff in Concert“ einen kurzweiligen Querschnitt durch das Blasmusik-Repertoire, versprechen die Organisatoren.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten für das Konzert sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei allen aktiven Mitgliedern der Stadtkapelle, in der Hauptstelle der Volksbank Gronau-Ahaus (Neustraße) sowie im Hofcafé Schwartbeck (Kaiserstiege) erhältlich. Passive Mitglieder haben freien Eintritt. Im Anschluss an das Konzert lädt die Stadtkapelle zu einem gemütlichen Ausklang im Foyer ein.