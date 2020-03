Poetry und Popcorn

Sechs mutige Autorinnen und Autoren treten am 20. März (Freitag) im Kinosaal 3 des Cintech auf – so nicht der Coronavirus einen Strich durch die Rechnung macht. Die sechs kämpfen mit Worten und vollem Körpereinsatz um den „Goldenen Hut“ mit ihren ausschließlich selbstverfassten Texten. Das Publikum ist die Jury. Poetry Slam heißt das Spiel, das frei übersetzt so viel wie „Dichterwettstreit“ heißt und das Gronauer Publikum schon seit 2013 wahlweise zum Lachen bringt, zum Nachdenken bewegt oder zu Tränen rührt. Egal ob Kurzgeschichte oder Gedicht, egal ob abgelesen oder auswendig performed, geschrien oder geflüstert – alles, was der eigenen Feder entstammt und in ein schmales Zeitfenster von sechs Minuten passt, darf vorgetragen werden. Nach jeder Performance vergibt eine zufällig ausgewählte Publikumsjury Punkte von eins („Ein Text, der niemals hätte geschrieben werden dürfen“) bis zehn („Die kollektive Ekstase“). Im Finale entscheidet traditionsgemäß der lauteste Applaus.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 13,10 Euro (einschließlich Gebühr) im Vorverkauf unter www.eventim.de und beim Touristik-Service Gronau.

Folgende sechs Vortragenden treten auf:

Phriedrich Chiller ist die wahnwitzige Personalunion aus Eminem und Heinz Erhardt. Der vielseitige Slam Poet verbindet bisweilen Rap, Gesang, Storytelling, Lyrik und Prosa zu performativ anspruchsvollen Bühnenstücken, bei denen manchmal sogar das Publikum einbezogen wird. Er ist der Sieger der Poetry Slam Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz 2019 und außerdem Teil des Duos „Die Fabelstapler“, mit dem er mehrfach das Team-Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften erreichte.

Markus Becherer . Mit Energie und Nachdruck steht der zweifache Rheinland-Pfälzische Poetry Slam Meister (2014 & 2018) auf der Bühne. Mit manchmal leisen und manchmal lauten Lauten fesselt er, entführt und betreibt sanfte Gehirnwäsche – und das alles vollkommen legal! Nebenbei gibt Markus Becherer noch Workshops zu Themen wie „kreativem Schreiben“, „Präsentationsfähigkeiten“ und „wissenschaftlichem Arbeiten“ und arbeitet als freier Trauredner.

Lena Meckenstock . Geboren und aufgewachsen im bergischen Land hat es die 21-Jährige irgendwann geschafft, mit Dortmund in eine echte Stadt zu ziehen. Seit zweieinhalb Jahren ist Lena Meckenstock nun Teil der Slam-Szene, mischt sie beeindruckend auf und erreichte im Oktober 2018 im Finale der NRW-Landesmeisterschaften den vierten Platz. Melancholisch-träumerisch skizziert sie ihre Geschichten und trifft mit ihrer ehrlichen Art direkt ins Herz.

Jana Goller ist eine junge Autorin und Slam Poetin aus Wipperfürth. Seit 2015 tritt die 19-Jährige regelmäßig auf den Literatur-Bühnen in und um NRW auf. Die große Poetin hat, neben vielen Locken, einen Mix aus gesellschaftskritischen, nachdenklichen und lustigen Gedichten im Gepäck. Mit ihren rhythmischen Texten konnte Goller schon einige Wettstreite für sich entscheiden und qualifizierte sich im Oktober 2019 für die deutschsprachigen U20-Meisterschaften im Poetry Slam.

Bernard Hoffmeister (geboren 1989) ist studierter Philosoph und Kulturwissenschaftler. Statt Taxi zu fahren wurde er Poetry Slammer, Kleinkünstler und Autor. Seit 2011 ist er im deutschsprachigen Raum mit seinen Texten auf den Bühnen zu Hause. 2012 wurde er zudem Poetry-Slam-Veranstalter, Moderator und Workshopleiter im Raum Düsseldorf, wo er auch lebt und arbeitet. Er hat seitdem über 180 Shows moderiert. 2017 war er Künstlerischer Leiter des „Slam2017“ in Hannover, den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam. Das größte Live-Literaturfestival Europas mit etwa 9000 Zuschauern. 2018 richtete er mit Johannes Floehr den U20-NRW-Slam aus. 2020 wird er erneut die deutschsprachigen Meisterschaften in Düsseldorf ausrichten.

Seit rund einem Jahr ist Vincent Sboron auf den Slambühnen der Bundesrepublik unterwegs. Anfangs mehr oder minder zufällig ans Mikrofon gestolpert, kann er sich jetzt nur noch schwerlich davon lösen. Seine Texte kreisen zumeist um das Absurde und das Schöne in unserem Alltag, das sich oft erst bei genauem Hinsehen zeigt. Er vertrat seine Heimatstadt Bonn 2019 bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Berlin.