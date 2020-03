In einer Verhandlung vor dem Landgericht Münster muss sich ein 47-jähriger Eperaner wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Unstrittig ist: Der Angeklagte und sein mutmaßliches Opfer, eine 42-jährige Gronauerin, kennen sich gut. Sie gehörten einer gemeinsamen Clique an, nahmen an gemeinsamen Unternehmungen und Feiern teil.