Die ersten Bewohner fanden sich ein, kaum dass die Nistkästen hingen: 26 Stück für Meisen und andere Singvögel hat die Anwohnergemeinschaft Bögehold am Wochenende im Westpark und auf den Grünflächen rund ums Gelände der früheren Hans-Christian-Andersen-Schule ( HCA ) aufgehängt.

Die Aktion verfolgt zweierlei Ziele, wie die Bögeholder deutlich machen: „Zum einen wollen wir den Vogelbestand im Viertel sichern“, so Sprecherin Christiane Nitsche . „Zum anderen erhoffen wir uns, dass die Vögel dem Eichenprozessionsspinner zu Leibe rücken.“ Somit soll auch der gewachsene Baumbestand im Park langfristig erhalten bleiben.

Die Bäume waren im Vorjahr Stein des Anstoßes gewesen, als Pläne der Stadt bekannt wurden, den Park umfassend zu bebauen. Die Bewohner stellten sich gegen die Pläne, um ihre „grüne Lunge“ zu schützen. Mit Erfolg: Der Rat stimmte für den Erhalt der Parkanlage und eine baumschonende Bebauung auf dem angrenzenden HCA-Gelände. Für ihr Engagement wurden die Bögeholder sogar mit dem erstmals vergebenen Heimat-Preis der Stadt ausgezeichnet. Bei der Übergabe des Preises kündigten die Viertelbewohner an, das Preisgeld wieder ins Viertel, sprich: in die Pflege ihres Parks fließen zu lassen. Nachdem auch dort an einigen Eichen der Prozessionsspinnerbefall um sich griff, entstand der Gedanke, mit möglichst natürlichen Mitteln dagegen vorzugehen.

Die Nistkästen wurden in den Werkstätten des Wittekindshofs gefertigt. Das benötigte Holz spendete Norbert Niesing aus Epe. „Er hat uns geraten, Hartholz zu nehmen, weil die Kästen sonst nicht lange halten würden“, so Sprecherin Nitsche. Zur baumschonenden Befestigung wurden alte Fahrradschläuche verwendet, so dass keinerlei Schrauben, Nägel oder Bügel die Bäume verletzen. Für die Kontrolle und Pflege der Nistkästen wollen die Bögeholder Patenschaften einrichten. Schon jetzt haben sich einige Freiwillige gemeldet.

Bereits am Sonntag wurden die ersten Bewohner gesichtet: Einige Kohl- und Blaumeisen inspizierten das neue Wohnungsangebot und machten sich ans Einrichten.

Als nächstes will die Anwohnergemeinschaft das Thema Bänke in Angriff nehmen, um dem Westpark zu noch mehr Aufenthaltsqualität zu verhelfen. Hierzu habe es bereits Gespräche mit Bürgermeister und Stadtverwaltung gegeben. „Die Stadt unterstützt das Vorhaben ohne Abstriche“, hat Nitsche festgestellt. „Das freut uns natürlich sehr.“

Wie viele Bänke es werden, aus welchem Material sie gefertigt und wo sie aufgestellt werden, stehe aber noch nicht fest. „Wir möchten aber noch in diesem Jahr den Mitbürgern die Möglichkeit bieten, sich beim Spaziergang im Park auch einmal hinzusetzen.“