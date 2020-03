Die Sophie-Scholl-Hauptschule ist seit dem 1. August 2019 Geschichte. Das Gebäude der ehemaligen erfolgreichen Hauptschule steht als trauriges Mauerskelett zwischen der Gasstraße und der Gildehauser Straße in Epe . Der Förderverein der Schule war allerdings noch nicht aufgelöst. Er existierte rechtlich bis zum 1. März.

Die Fördervereinsvorsitzenden sowie Lydia Tieke-Schüler als ehemalige Schulleiterin der Sophie-Scholl-Schule gehen in diesen Tagen den letzten Schritt zur Auflösung des Fördervereins der einstigen Hauptschule. Das verbliebene Fördervereinsgeld wird laut Beschluss der letzten Mitgliederversammlung zu gleichen Teilen an die drei Eper Grundschulen ausgezahlt. Jede von ihnen erhält einen Betrag von 2245 Euro auf ihr Schulkonto.

Damit ist der endgültige Schlussstrich unter der Hauptschulära in Epe gezogen. Die ehemalige Schulleiterin und die Fördervereinsvorsitzenden dankten in einer Pressemitteilung allen langjährigen Förderern und Unterstützern des Fördervereins der Schule. „Wir wünschen den Schulen vor Ort viel Erfolg für die nächsten Schülergenerationen. Die Sophie-Scholl-Schule bleibt hoffentlich allen in guter Erinnerung.“