In einem zwei Termine umfassenden Kurs der Euregio-VHS erhalten Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand Einblicke in die Arbeit von Verwaltung und Politik in Gronau.

Beim ersten Termin am Dienstag (17. März) um 19 Uhr gibt Bürgermeister Rainer Doetkotte im Sitzungssaal des Gronauer Rathauses einen Überblick über die Arbeitsweise im Zusammenspiel von Verwaltung und Politik. Wie läuft der Entscheidungsprozess auf kommunaler Ebene ab? Welche Gremien sind in die Beratungs- und Entscheidungsprozesse auf welche Weise involviert? Welche Regeln und Ordnungen sind zu beachten?

Damit die Einführung nicht nur theoretisch behandelt wird, ist für den zweiten Termin der gemeinsame Besuch einer Ratssitzung vorgesehen. Eine Stunde vor Beginn der Sitzung werden Teilnehmende von der Ersten Beigeordneten Sandra Cichon über die Beratungsunterlagen informiert, sodass sie sich vorbereitend ein Bild von den auf der Tagesordnung stehenden Punkten machen können.

Ziel der Veranstaltung ist es, kommunalpolitische Hintergründe sowie Handlungen im Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Interessen und Rahmenbedingungen besser verstehen und nachvollziehen zu können. Bürgerinnen und Bürger werden ermuntert, eigenes politisches Engagement zu entwickeln.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich bei der Euregio-Volkshochschule Gronau unter 02562 12666.