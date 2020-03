Der Seniorenbeirat der Stadt Gronau und das Rock‘n‘ Popmuseum laden am heutigen Mittwoch von 16 bis 19 Uhr in den Club Turbine zum „Tanz in der Turbine“ ein. Evergreens der 1950er, die Rock‘n‘Roll-Hymnen von Elvis und Co., Ohrwürmer aus der Beatgeneration, Schlagerschnulzen von Roy und Gitte oder Flower-Power mit den Klassikern des Psychedelic Rock – alles hatte seine Zeit. Beim DJ-Nachmittag im Rock‘n‘Popmuseum hören die Besucher Klassiker und Altbekanntes, vielleicht Neues und Interessantes. Auf jeden Fall können sie das Tanzbein schwingen oder einfach nur zuhören und klönen. Auch Enkelkinder können gerne mitgebracht werden. Der Eintritt ist frei.