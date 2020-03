Den ersten Schritt hat Wilhelm Wöltermann schon erfolgreich getan. Trotzdem ist es bis zum Ziel noch weit. Und dem 64-Jährigen sitzt die Zeit im Nacken. Bis spätestens Ende April muss – wie berichtet – sein Taubenschlag von einem Grundstück nahe des Wittekindshofs umziehen.

Der neue Standort ist inzwischen zwar gefunden, nur: Wer den rund 25 Quadratmeter großen Schlag, das Zuhause von rund 60 Tauben, versetzt, das bereitet Rentner Wöltermann nicht nur Kopfzerbrechen. „Ich kann nachts nicht mehr schlafen“, sagt er. Denn die Vorstellung, dass er seine Tauben irgendwann nicht mehr hat, ist für ihn undenkbar. Und der Gedanke daran, dass er die Tiere töten lassen müsste, will ihm nicht in den Kopf: „Grausamer geht es nicht“, sagt er. Und: „Das wäre eine Schande!“

„Wie ein Habicht“ ist Wöltermann deshalb derzeit dahinter her, eine Crew von Freiwilligen zu finden, die ihm beim Projekt Taubenschlag ehrenamtlich unter die Arme greift. Mindestens ein Fachmann (Schreiner oder Dachdecker) sollte dabei die Führungsrolle übernehmen. Daneben sind zupackende Hände nötig, die den Taubenschlag demontieren, transportieren und am neuen Standort wieder zusammenpuzzeln. Große Gagen zahlen kann Wöltermann von seiner kleiner Rente nicht. Im Gegenteil: Für den neuen Boden, den der Taubenschlag am neuen Standort benötigt, will er bei seiner Bank sogar noch einen kleinen Kredit aufnehmen.

All diesen Widrigkeiten zum Trotz hofft er auf Unterstützung, hat schon selbst bei verschiedenen Institutionen vorgesprochen, klappert mögliche Helfer ab und setzt auch auf die Hilfe der Gronauer Taubenfreunde. Und wie bei der Suche nach dem geeigneten Grundstück hofft er darauf, dass sein Handy klingelt: 0170 1243239.