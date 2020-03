Das 31. Jazzfest Gronau steht auf der Kippe. Nicht nur das Konzert mit Chick Corea, das für den 26. März geplant ist, wird möglicherweise ausfallen; auch alle für Ende April/Anfang Mai terminierten Veranstaltungen könnten wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden. Die Bürgermeister des Kreises Borken werden am Donnerstagnachmittag ein einheitliches Vorgehen für Veranstaltungen in allen Orten des Kreises abstimmen. Aber schon jetzt gilt (wie berichtet) der Erlass des Gesundheitsministeriums, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern abzusagen. Das wäre bei den Konzerten mit Jamie Cullum sowie mit Max Mutzke und Stefanie Heinzmann der Fall, ebenso bei der Brassband-Battle. Eine Frist ist bislang nicht gesetzt. „Doch die Aussage von Minister Spahn, dass es eher eine Frage von Monaten denn von Wochen sei, beunruhigt mich“, sagt Otto Lohle .

Bei ihm und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kulturbüro GmbH ist der Frust erklärlicherweise riesig. „Bei uns laufen derzeit die Telefone heiß“, sagt Kathrin Hohe. Karteninhaber wollen wissen, wie der Stand der Dinge ist. Ein endgültiger Beschluss war aber auch am Mittwoch noch nicht gefasst – in Erwartung der Entscheidung der Bürgermeister. Kulturbüro-Geschäftsführer Thomas Albers beruhigt aber insofern: „Karteninhabern wird im Falle einer Absage das Geld samt Gebühren erstattet.“

Dem Erlass zufolge dürften derzeit Veranstaltungen unter 1000 Besuchern stattfinden – aber nur unter Auflagen. „Doch die Vorgaben wie die Erfassung der Besuchernamen sind von uns nicht zu leisten“, so Albers.

Die Agenturen, über die die Jazzfest-Musiker gebucht worden sind, hüllen sich derzeit in Schweigen. „Sie wissen auch nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen“, schätzt Lohle die Lage ein. So ist derzeit nicht klar, ob geplante Konzerte verschoben werden können.

Die finanziellen Folgen sind zurzeit ebenfalls unkalkulierbar. „Wenn die Agentur eine Tour absagt, bekommen die Künstler keine Gage. Wenn wir aber als Veranstalter absagen, wird jeder einzelne Fall juristisch geprüft werden müssen“, sagt Thomas Albers.

So oder so würde eine Absage des Festivals einen Verlust im sechsstelligen Bereich für die Stadt verursachen. Für die Organisatoren und für die Unternehmen, die an der Durchführung beteiligt sind, bedeutete ein Ausfall, dass monatelange Vorbereitungen für die Katz sind. Besonders ärgerlich: „Der Vorverkauf lief hervorragend“, sagt Otto Lohle, der auch mit der künstlerischen Ausrichtung des 31. Jazzfests sehr zufrieden war.

Ein kleines Restfünkchen Hoffnung glimmt noch. „Wir müssen noch um etwas Geduld bitten“, so Sabine Thünenkötter. „Sobald eine endgültige Entscheidung getroffen ist, geben wir sie auf allen Kanälen bekannt.“