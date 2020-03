Knapp zwei Jahre lang war es still um das Thema „zusätzliche Gastronomie am Drilandsee“, jetzt kommt es erneut auf die Tagesordnung – und damit auch bestimmt wieder in die öffentliche Debatte: Der Hauptausschuss soll am kommenden Mittwoch die Ausschreibung einer städtischen Grundstücksfläche zur Errichtung eines Gastronomieobjekts auf den Weg bringen.