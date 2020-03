50 Kilometer gehen für den Förderverein „Menschen in Not“ – dieses Ziel setzte jetzt der Eperaner Christian Mönninghoff beim Mega-Marsch in Dresden in die Tat um. Den Lohn der guten Tat – 1028 Euro – übergab Mönninghoff jetzt an Klaus Baveld, Vorsitzender von „Menschen in Not“ und Marlene Gleis .

Christian Mönninghoff beim Zieleinlauf in Schandau Foto: privat

Im Augustagarten in Dresden war Mönninghoff am 7. März auf den 50-Kilometer-Marsch gestartet. Der Weg der insgesamt 3150 Teilnehmer führte über schmale gepflasterte Wege und Stiegen via Pirna bis nach Bad Schandau. „Vor allem die erste Hälfte des Weges war sehr kräftezehrend, denn es galt, insgesamt 600 Höhenmeter zu bewältigen“, beschreibt Mönninghoff die Strapazen des Laufs, den er in einer Zeit von 8,5 Stunden absolvierte. Bereits im vergangenen Jahr war Mönninghoff in Hamburg bei einem 100-Kilometer-Mega-Marsch an den Start gegangen – dort passierte er nach 19,5 Stunden die Ziellinie.

Im Vorfeld hatte Christian Mönninghoff den Mega-Marsch als Spendenlauf publiziert und sammelte so insgesamt 1028 Euro zusammen. Diese Summe überreichte er jetzt an Klaus Baveld und Marlene Gleis, die im Namen der Klienten von „Menschen in Not“ herzlich für das außergewöhnliche Engagement dankten.