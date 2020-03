Die Städte und Gemeinden im Kreis Borken haben sich gemeinsam mit dem Kreisgesundheitsamt auf ein einheitliches Vorgehen in Sachen „Umgang mit Veranstaltungen“ verständigt. So sagen der Kreis Borken und seine Kommunen grundsätzlich alle eigenen Veranstaltungen – bis auf wenige unverzichtbare Ausnahmen wie Ratssitzungen und ähnliches sowie Zusammenkünfte, die der Sicherstellung des öffentlichen Lebens dienen – bis Ende April ab – Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Der Kreis Borken und seine Kommunen empfehlen überdies dringend allen Veranstaltern, grundsätzlich alle Veranstaltungen ebenfalls zunächst bis Ende April abzusagen. Ausnahmen solle es nur dann geben, wenn es um die Sicherstellung des öffentlichen Lebens geht, zum Beispiel die Durchführung von Wochenmärkten.

Dem Kreis und seinen Kommunen geht es dabei um Zeitgewinn. „Wir müssen das rasante Tempo der Ausbreitung des Coronavirus sofort verlangsamen“, erklären der Landrat Dr. Kai Zwicker und Dr. Christoph Holtwisch, Sprecher der Bürgermeister im Kreis Borken. „Dies können Politik und Verwaltung aber nicht alleine schaffen“, betonen sie.

Sollte im Kreis Borken ein Veranstalter trotzdem eine Veranstaltung mit weniger als 1000 Besuchern bis Ende April durchführen wollen, ist – wie bisher schon – eine individuelle Einschätzung durch den Veranstalter erforderlich.

Welche Konsequenzen die neue Lage für die in Gronau für die kommenden Wochen geplanten Veranstaltungen hat, darüber will Bürgermeister Rainer Doetkotte am Freitag informieren.