In den Niederlanden gelten seit Donnerstag strengere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen werden im ganzen Land abgesagt. Das gilt auch für Veranstaltungen in Museen, Konzertsälen, Theatern, Sporthallen und Stadien. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, so weit wie möglich zuhause zu arbeiten. Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen wird geraten, Menschenansammlungen und öffentliche Verkehrsmittel zu meiden.

Das Wilminktheater und Muziekcentrum Enschede stornieren bis auf Weiteres alle Aufführungen bis zum 31. März. Noch ist nicht bekannt, ob es alternative Daten geben wird. Das Rijksmuseum Twenthe und De Museumfabriek sind wegen des Coronavirus geschlossen. Die Enscheder Concordia ist eine kleine Kulturinstitution am Oude Markt und in der Langestraat. Die meisten Veranstaltungen dort bieten Platz für weniger als 100 Personen. Concordia bleibt daher vorläufig mit dem aktuellem Programm geöffnet. Die Besucherzahl wird jedoch auf maximal 100 Teilnehmer begrenzt.

Der Twenter Flohmarkt findet nicht statt. Der große Wochenmarkt auf dem Van Heekplein dagegen findet dienstags und samstags nach aktuellem Stand noch statt.

Hochschulen und Unis sollen Vorlesungen und Seminare möglichst online abhalten. Schulen, Kindergärten und Berufsschulen bleiben geöffnet. Allgemein wurde dazu aufgerufen, die bekannten Hygieneregeln zu beachten.

In der grenznahen Region Twente waren am Donnerstag 13 Menschen an dem Virus erkrankt. Die Erkrankten sind zuhause in Quarantäne. Der Gesundheitsdienst untersucht, mit wem sie Kontakt hatten. Diese Menschen werden aufgefordert, regelmäßig ihre Temperatur zu messen, auf weitere Symptome zu achten und direkte Kontakte zu anderen Menschen zu meiden.