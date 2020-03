Nun hat auch Gronau den ersten Corona-Infizierten. Das hat der Kreis Borken am Samstag mitgeteilt. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Fälle im Kreisgebiet bis zum Nachmittag auf 45.

Grundsätzlich gelte: Alle Personen mit bestätigten Coronavirus-Infektionen befinden sich für 14 Tage in häuslicher Quarantäne, so der Kreis. Es werden jeweils die engen Kontaktpersonen ermittelt, dann schnellstmöglich deren Testung und ebenfalls häusliche Quarantäne veranlasst. Die häusliche Quarantäne ist eine behördlich angeordnete Maßnahme, damit diese Wirkung zeigt, ist es zwingend nötig, sich an die Vorgaben zu halten:

Quarantäne

Verbleiben im eigenen Haushalt – also nicht mit Freunden treffen oder in der Stadt herumlaufen! Zuhause mit den Angehörigen / Mitbewohnern das Zusammenleben besprechen: Bad nach Benutzung reinigen, nicht länger als 15 Minuten in einem Raum, nicht zu nah sein, keine gemeinsamen Mahlzeiten!

Die Stadt Gronau bestätigte am Samstag, dass die städtischen Jugendzentren Luise und Stop ab Montag geschlossen und alle kommunalen Sporthallen und Sportanlagen ab sofort gesperrt sind.

Über den Weiterbetrieb der Bücherei und des Hallenbades werde Anfang der Woche entschieden. Dazu finden weitere Gespräche mit den Landrat und den Bürgermeistern statt.

Bürgermeister Rainer Doetkotte bittet dringend darum, Besuche im Rathaus auf das Nötigste zu beschränken: „Bevor sie uns aufsuchen, rufen Sie Ihren Ansprechpartner an!“ Durchwahltelefonnummern sind den städtischen Schreiben zu entnehmen oder auf der Internetseite der Stadt unter www.gronau.de zu finden.

Lukas-Krankenhaus untersagt Besuche

Das Lukas-Krankenhaus untersagte mit sofortiger Wirkung Besuche der Patienten auf allen Stationen. „Als eine medizinische Einrichtung mit dem Schwerpunkt Geriatrie tragen wir eine besondere Verantwortung“, hieß es auf der Homepage des Haues. „Unsere Patientinnen und Patienten zählen zu einem stärker gefährdeten Personenkreis. Daher ist es uns sehr wichtig, unsere Patientinnen und Patienten nach bestem Wissen und Gewissen vor einer Infektion zu schützen. Unsere Ärzte und unser Pflegepersonal wurden schon professionell und umfangreich informiert, bevor das Virus Deutschland überhaupt erreicht hat. Alle Mitarbeiter wissen, wie sie sich richtig und umsichtig verhalten.

Für eine bestmögliche Hygiene und minimale Ansteckungsgefahr sind wir allerdings auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Daher ist der Besuch von Patienten mit sofortiger Wirkung untersagt.

Indem Sie sich daran halten, helfen Sie aktiv, die Gefahr einer raschen und breitflächigen Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren,“ so das „Lukas.“