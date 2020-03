Abzocke durch sogenannte Notdienste – dieses Thema rückt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zum Weltverbrauchertag am morgigen Sonntag (15. März) gezielt in den Fokus. „Wir wollen den Menschen Tipps geben, damit sie nicht darauf hereinfallen“, erklärt Elke Liening , Leiterin der Beratungsstelle in Gronau, in einem Pressegespräch. Den Tag gibt es bereits seit dem Jahr 1983 und er wird weltweit begangen.

„Wir haben es in diesen Fällen in der Regel nicht mit Handwerkern zu tun“, betont Liening und empfiehlt, sich bereits im Vorfeld darüber zu informieren, wer im Notfall angerufen werden kann, wenn die Haustür unerwartet zufallen sollte oder die Abflussrohre so verstopft sind, dass direkt Hilfe benötigt wird. Dazu gibt es in der Beratungsstelle kleine Aufkleber, in denen vorab die entsprechenden Telefonnummern registriert werden sollten.

„Wer einen Notdienst anruft, der sollte ganz konkrete Fragen stellen und am besten einen Festpreis vereinbaren“, liefert Liening weitere Ratschläge. Inklusive der Anfahrt sollte beispielsweise das Öffnen einer normalen Haustür, die zugefallen ist, nicht mehr als 90 Euro kosten. „An Wochenenden und in Nachtstunden ist allerdings mit einem Aufpreis von 100 Prozent auf die Lohnkosten zu rechnen.“

Wenn vor Ort mehr Geld verlangt werde, so solle nur der empfohlene Betrag als Anzahlung geleistet und dann die Verbraucherberatung kontaktiert werden. Wenn sich der Dienstleister nicht darauf einlasse oder den Auftraggeber zu sehr bedränge, so solle dieser nicht davor zurückschrecken und im Notfall über die Telefonnummer 110 die Polizei hinzuzuziehen. „Bei einer Rohrreinigung sollte auch nicht gezahlt werden, bevor die Leitungen tatsächlich wieder frei sind“, rät sie weiter.

Stelle sich kein Erfolg ein, dann sei es sehr schwer Geld wieder zurückzuerhalten. Das sei oft nur über Rechtsanwälte oder Gerichte möglich. Einfacher, als bei einer verschlossenen Tür einen Notdienst anzurufen ist es, einen Schlüssel an eine Vertrauensperson zu übergeben.

„Das kann beispielsweise ein Nachbar sein – und ist natürlich günstiger als ein Schlüsseldienst“, regt Liening an, sich so auf den Notfall vorzubereiten.