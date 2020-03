Resolution gegen Rassismus

Die Jugendlichen, die an diesem Tag in Lichtenhagen zusammen mit den Erwachsenen den Tätern zujubelten, waren später Gründer und Mitglieder der NSU .

Über die Rassisten, die in Mölln eine türkische Familie verbrannten, sagten sie, es seien Jugendliche, die einen falschen Weg eingeschlagen hätten.

Im Laufe von zehn Jahren ermordete der NSU ganz gezielt neun türkische und einen griechischen Migranten. Die Zuständigen behaupteten Anfangs, es seien Kämpfe unter den Ladenbetreibern, man sprach sogar von sogenannten ,Döner Morden‘, was 2011 zum „Unwort des Jahres“ wurde.

Ein zuständiger Ermittler bei der Polizei sagte: .In unserer Kultur gibt es diese Art von Morden nicht, die Täter können nicht Deutsche sein.‘ Dem war nicht so!

In einer Straße in Köln, in der mehrheitlich Türken wohnen und ihre Geschäfte betreiben, zündete der NSU eine Nagelbombe. Das war nun der Wechsel von Morden an Einzelpersonen auf eine höhere Stufe - zu Massenmorden an Migranten.

Kurz nach der Tat sagte der damalige Innenminister „Das ist ein Machtkampf innerhalb der türkischen Mafia und unter den türkischen Geschäftsleuten, kein rassistischer Anschlag“.

Der NSU-Prozess ist vorbei, viele Fragen bleiben offen. Dennoch will der Verfassungsschutz in Hessen eine Akte über die Rechtsterroristen bis ins Jahr 2134, also 120 Jahre, unter Verschluss halten.

Spätestens jetzt, nach dem Blutbad von Hanau, muss allen klar werden, dass Rassismus tötet. Zitat Prof. Dr. Sabine Schiffer: ,Der mörderische Anschlag von Hanau hat gezeigt, wie aus Worten Taten werden. Wer immer noch nicht glauben will, dass Rassismus tötet und dieses Töten in einer feindseligen Stimmung wahrscheinlicher wird, wird sich der Erkenntnis auch jetzt verweigern. Denn zum Rassismus gehört seit jeher die Rassismusleugnung.‘ Das Massaker von Hanau ist

das natürliche Resultat oben beschriebener und weiterer rassistischer Angriffe.

das Resultat der rassistischen Hetze gegen Migranten - von Politikern, denen faschistische Hetze per Gerichtsurteil nachgewiesen wurde,

das Resultat der jahrzehntelangen Ignoranz, Unterschätzung und Verdecken von Rassismus,

das Resultat des Schweigens gegen Rassismus in der Hoffnung auf einige Wählerstimmen,

das Resultat von ständigen Versuchen, Migranten und Migration als Mutter aller Probleme in Deutschland darzustellen.

Der Mordanschlag von Hanau kam so überraschend nicht, es sei denn, man wollte die Zeichen nicht sehen.

Das Ziel dieser Anschläge sind nicht nur Migranten. Das Ziel dieser Anschläge sind die Demokratie, die Menschenwürde und die Werte unseres Grundgesetzes. Die mahnenden Worte von Pfarrer Martin Niemöller gelten heute genauso wie gestern. ,Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.‘

Deshalb sagen wir, die Unterzeichner, Nein zum Rassismus; Nein zur Missachtung der Menschenwürde und Nein zu jeglicher Form der Diskriminierung. Wir, alle Demokratinnen und Demokraten, Antifaschistinnen und Antifaschisten, müssen uns entschieden gegen Rassismus stellen, weil wir aus der Geschichte gelernt haben.

Wir gedenken: Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovič, Said Nesar Hashemi, Kalojan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Mercedes Kierpacz, Vili Viorel Pãun und der Mutter des Täters.“

Die Unterzeichner sind die AG „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Gronau; der Aramäische Kulturverein Turo d‘lzlo Suryoye Gronau, Bündnis 90/Die Grünen Gronau, die CDU Ortsverbände Gronau und Epe , der DGB Gronau, Die Grüne Jugend Gronau, Die Linke Gronau, die DRK-Integrationsagentur und Servicestelle Antidiskriminierung Gronau, die Evangelische Kirchengemeinde Gronau/Epe, die Familienbildungsstätte Gronau, der FC Epe 1912, der FDP-Ortsverband Gronau und Epe, der Förderkreis Alte Synagoge, die GAL Gronau, „Gronau Alternativ“, das Gronauer Netzwerk Migration (GroNet), der JMD Gronau, die Jusos Gronau und Epe, die Katholischen Kirchengemeinden St. Agatha Epe und St. Antonius Gronau, der Kurdisch-Deutsche Freundschaftskreis Münsterland, die Kurdisch-Ezidische Gemeinde Gronau, die Like Jugend Kreis Borken, der Ökumenische Kirchengarten Oase, der Portugiesisch-deutsche Kultur Verein, die SPD Gronau und Epe, die Syrischen Christen in Gronau „Suryoyo Urhoy“, die Syrisch-Orthodoxe Kirchengemeinde Gronau, die Tafel Gronau, der Türkische Arbeitnehmer Kulturverein, die Türkisch–Islamische Gemeinde Gronau, die UWG Fraktion im Rat, Verdi Gronau und Vorwärts Epe.