Frust ist schon da bei den Mitgliedern der Theatergruppe Brettspiel – wie bei vielen anderen Vereinen auch, die Aufführungen oder Konzerte geplant haben. Die Corona-Krise lässt derzeit alle Pläne in Rauch aufgehen. Mit Engagement – und zugegebenermaßen auch Spaß – vorbereitete Veranstaltungen müssen abgesagt werden.

Am nächsten Freitag wäre Premiere von „Taxi, Taxi“ gewesen. „Es war schon letzte Woche abzusehen, dass wir das Stück nicht aufführen können“, sagt die Leiterin der Gruppe, Anja Rakers . „Selbst wenn wir hätten spielen können – es wären bestimmt viele Zuschauer weggeblieben. Und auch für uns wäre das blöd: Wir hätten einander nach der Premiere ja nicht mal drücken dürfen“, sagt sie in einem Anflug von Galgenhumor.

Die Entscheidung fiel wenigstens so rechtzeitig, dass die Gruppe jetzt auch die Bühne nicht mehr aufzubauen braucht. „Dabei haben wir dieses Jahr Jubiläum.“ Zehn Jahre gibt es Brettspiel. „Wir hatten auch eine Jubiläumsveranstaltung, einen Tag der offenen Bühne im Juni geplant.“ Auch die wird verschoben aufs nächste Jahr, wie die Mitglieder der Gruppe am Sonntagabend bei einem gemeinsamen Essen ad hoc entscheiden. „Da wollen wir einige Aufnahmen von den Probenarbeiten zeigen, davon, was alles so schief geht.“

Die Aufführungen von „Taxi, Taxi“ werden um ein Jahr verschoben. Premiere wird nun am 12. März 2021 sein, die Aufführungen an den drei Wochenenden danach (außer Palmsonntag). Für Karteninhaber wird am 8. November ein Tauschtag organisiert: Karten können dann für die neuen Aufführungstermine umgebucht oder gegen Erstattung der Kosten zurückgegeben werden. Genaue Informationen über die Formalitäten werden rechtzeitig vor dem Termin bekannt gegeben.

„Wir hatten 1000 Karten verkauft“, sagt Anja Rakers. Der Erlös trägt so gerade die Kosten für die Aufführungen. Zum Glück war der Verlag, von dem die Gruppe die Aufführungsrechte gekauft hat, kulant, sodass die Gruppe das Stück ohne zusätzliche Kosten im nächsten Jahr spielen darf.

Dankbar sind die Theatermacher für viele positive Rückmeldungen von Leuten, die Verständnis für die Absage geäußert haben. Das verhinderte Publikum macht angesichts der Umstände zum Glück kein Theater – genauso wie Brettspiel in diesem Jahr . . .