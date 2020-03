Gemeinsam die Freiheit feiern

Glanerbrug feiert den Befreiungstag am 5. Mai in diesem Jahr auf andere Weise als bisher. Nicht nur, weil die Befreiung der Niederlande von Nazi-Deutschland genau 75 Jahre her ist; es wird zudem noch ein anderes Jubiläum begangen: Vor 25 Jahren nahmen nämlich Nachbarn aus Deutschland erstmals an der Feier des Befreiungstags teil. Diese Premiere in den Niederlanden stieß vorab durchaus auf Widerstand.

Todesdrohung

Henk Hof (82) war von 1990 bis 2010 Vorsitzender der Stiftung Volksfest Glanerbrug, die die jährliche Feier organisiert. Hof hatte Gerhard Gleis-Preister , den (damals zunächst stellvertretenden, von 1994 bis 1999 ehrenamtlichen) Bürgermeister Gronaus, eingeladen. Das wurde ihm nicht von allen Seiten mit Dank abgenommen: Hof erhielt sogar Todesdrohungen. Dennoch blieb er bei seiner Auffassung. Mittlerweile ist die gemeinsame Feier in Glanerbrug seit vielen Jahren die normalste Sache der Welt.

Henk Hof erinnert sich an die Anfänge: „Da müssen wir knapp 30 Jahre zurückgehen bis Anfang der 90er-Jahre. Damals erhielt ich vom Vorstand des SV Sportlust die Bitte, dem euregionalen Veteranenturnier neues Leben einzuhauchen. Daran nahmen je sechs niederländische und deutsche Fußballmannschaften teil. In dem Zusammenhang hatte ich Gerhard Gleis-Preister gebeten, die Preise zu überreichen. So bin ich mit ihm in Kontakt gekommen. Später habe ich ihn in einem jugoslawischen Restaurant an der Grenze wiedergetroffen. Wir kamen ins Gespräch über eine gemeinsame Feier zum 5. Mai. Er lud mich ins Rathaus ein, um das Thema zu vertiefen. Wir fanden beide, dass das eine gute Idee sei.“

„ Wir fanden beide, dass das eine gute Idee sei. Wir fanden beide, dass das eine gute Idee sei. “ Henk Hof

Hof wollte aber keinen Alleingang. Er hielt es für wichtig, dass alle Vorstandsmitglieder der Stiftung Volksfeest hinter dem Vorhaben stünden. Das glückte nicht sofort. Einige hatten Bedenken. Doch dadurch, dass das Thema einige Jahre nacheinander auf der Tagesordnung landete, klappte es schließlich doch.

Anfang 1995 wurde der offizielle Beschluss gefasst, den Befreiungstag gemeinsam zu feiern. Ein Zeitungsbericht darüber führte zu positiven, aber auch negativen Reaktionen. „Ich bekam sogar anonyme Telefonanrufe, in denen gedroht wurde, mich einen Kopf kürzer zu machen oder mein Haus zu zerlegen. Ich habe die Polizei eingeschaltet. Daraufhin fuhr ein paar Tage lang eine Streife stündlich durch die Fugastraat, wo ich damals wohnte. Am Befreiungstag selbst war die Polizei auch deutlich sichtbar präsent. Auch weil durch die Medienberichte im Vorfeld einige Politiker aus den Niederlanden und Deutschland baten, teilnehmen zu dürfen. Glücklicherweise ist die Feier im Ariënshuis ohne Zwischenfälle verlaufen”.

Feier in diesem Jahr

Das „Comité 4 en 5 mei Glanerbrug“ und die Muziekvereniging Wilhelmina bereiten in diesem Jahr das örtliche Befreiungsfest vor. Sie wollen den Einwohnern des Grenzdorfs sowie den Besuchern aus Gronau und Epe ein festliches und musikalisch verbindendes Programm präsentieren. Die Feier findet nicht wie in den vergangenen Jahren in der Hervormde Kerk, sondern auf dem Helders­plein statt. Am 5. Mai (Dienstag) beteiligen sich neben der Muziekvereniging Wilhelmina der Chor Mannenklank Glanerbrug, der Chor Agatissimo aus Epe, die Sopranistin Karin Hertsenberg und die Harfinistin Maaike Bosscher.

Am 4. Mai organisiert das „Comité“ einen Schweigemarsch zum Gedenken an die Opfer des Krieges vom Friedhof Doodenzorg an der Veldstraat zum Denkmal „Abrupt vaarwel“ auf dem Heldersplein. Dort wird der lokalen Opfer des Zweiten Weltkriegs und der Friedensmissionen gedacht.