Die Stadtwerke Gronau schließen die Standorte an der Laubstiege, am Hofkamp (Kundenservice) und am Amtsweg bis auf Weiteres für den öffentlichen Besuchsverkehr. „Auch und ganz besonders im Rahmen der Corona-Krise wollen wir eine reibungslose Energie- und Wasserversorgung in Gronau sicherstellen,“ so Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper. „Um unsere Kunden und Mitarbeiter zu schützen, haben wir Maßnahmen ergriffen. Besonders die persönlichen Kontakte haben wir mit interner und externer Wirkung auf ein Minimum reduziert.“

Unter 02562 717717 und per Mail (kundenservice@stadtwerke-gronau.de) ist der Kundenservice weiterhin erreichbar, der 24-Stunden-Notfall-Entstördienst unter 02562 3022. Zählerwechsel beim Kunden werden ausgesetzt, bereits vereinbarte Termine verfallen. Betroffene Kunden werden benachrichtigt.

Das Hallenbad geht vorzeitig in Sommerpause. Kurse finden zunächst nicht mehr statt. Bereits gezahlte Kursgebühren zu noch nicht begonnenen Kursen werden erstattet. Die Teilnehmer laufender Kurse werden persönlich zu Kulanzregelungen informiert. Ebenso werden die laufenden Bäderabos für April 2020 erstattet bzw. gar nicht erst abgebucht. Über die Öffnung der Freibäder wird rechtzeitig informiert.