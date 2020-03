Ein Taschendieb hat einer jungen Frau am Dienstag in Gronau unbemerkt das Portemonnaie samt Geld und Papieren aus ihrer Handtasche gestohlen. Die 26-

Jährige aus Losser hatte gegen 18 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ochtruper Straße ihre Einkäufe bezahlt und war anschließend zu ihrem Wagen auf dem Parkplatz gegangen. Dort bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, 02562 9260.