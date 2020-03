Auch das Gelände der ehemaligen Landesgartenschau ist am Mittwoch geschlossen worden. Dei Spiel- und Bolzplätze dürfen ebenfalls nicht mehr genutzt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung Gronau hin. Vorm Hintergrund steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen Entwicklung der Infektionen ist es erforderlich, weitere – über die bislang durchgeführten Anordnungen hinausgehende – kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen, so die Stadt.