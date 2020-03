Ab Donnerstag (19. März) werden vorübergehend auch auf dem Wertstoffhof an der Eper Straße in Gronau nur noch Grünabfälle angenommen. Durch den reduzierten Annahmeservice ohne Abrechnung wird eine schnelle und einfache Erledigung erreicht. Die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe können so den empfohlenen Abstand von zwei Metern zu den Kunden halten.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Grünabfälle möglichst über die vorhandenen Biotonnen zu entsorgen und die Abgabe auf den Wertstoffhöfen zu begrenzen.

Für andere Abfallarten gilt ein Annahmestopp. Diese sollten übergangsweise zu Hause zwischengelagert werden.