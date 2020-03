Das kleine Schwätzchen in der Wohnung ist in diesen Tagen zum Tabu geworden – aber das Essen wird weiter geliefert.

„Unsere Fahrer stellen die Gerichte jetzt vor den Türen unserer Kunden ab“, erklärt der Sprecher des St.-Antonius-Hospitals, Ansgar Höing , die besonderen Vorkehrungen, die sein Haus bei der Lieferung des Serviceangebotes „Essen auf Rädern“ getroffen hat. „Das ist natürlich schade, denn es handelt sich dabei ja um wichtige Sozialkontakte.“ Aber aktuell gehe es leider nicht anders – zum Schutz der Kunden wie auch der Mitarbeiter.

Notfallplan aufgestellt

Die sorgen dafür, dass an sieben Tagen in der Woche ein frisch zubereitetes Menü bestehend aus Suppe, Hauptgang und Dessert zu denen geliefert wird, die in den vertrauten vier Wänden wohnen bleiben möchten, sich aber nur schwer selber versorgen können oder auf der Suche nach einer Alternative waren.

Damit diese Versorgung – das Hospital sieht sich in diesem Zusammenhang in einer anderen Verantwortung als ein Partyservice oder die Lieferdienste von Pizzen und anderen Gerichten – dauerhaft sichergestellt werden kann, wurde auch bereits ein Notfallplan im Hause aufgestellt. Das dürfte für die erforderliche Sicherheit bei denjenigen sorgen, die sich auf die Einrichtung verlassen. Ohnehin werden die Touren aktuell regulär gefahren. „Zusätzliche Kapazitäten stehen allerdings nicht zur Verfügung“, erklärte Ansgar Höing jetzt auf Anfrage unserer Zeitung in Rücksprache mit dem Küchenchef des Hauses. Das Augenmerk liege darauf, das System aufrechtzuerhalten. Eine kurzfristige Vergrößerung der Gruppe, die mit einem Mittagessen versorgt werden soll, sei nicht möglich.