Mitte November 2019 wurde das Gebäude der Bahnhofstraße 45 (Radstation / ehemals Touristik-Service) in Gronau zur Baustelle. In nur vier Monaten Bauzeit wurden auf rund 400 Quadratmetern Gebäudefläche umfangreiche Abbruch-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt, an denen nahezu sämtliche Baugewerke beteiligt waren. Hinzu kam im Januar der Umzug des Touristik-Service in das Gebäude Konrad-Adenauer-Straße 47-49, in dem zuvor die Verbraucherzentrale ansässig war.

Dank eines straffen Terminplanes und der guten Koordination und Zusammenarbeit aller an Planung und Bau Beteiligten, sei man, trotz einiger wetterbedingter Behinderungen, nun auf der „Zielgeraden“, so Thomas Eing, Architekt und Projektverantwortlicher im Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt Gronau.

In einer Mitteilung der Stadt Gronau heißt es dazu: „Dass sich die Mühen gelohnt haben, zeigt der großzügig verglaste Verkaufs- und Ladenbereich von rund 250 Quadratmetern, in dem die Firma Zweirad Scheipers künftig (etwa ab Mitte April) zu finden sein wird. Zweirad-Reparaturen werden ebenfalls durch die Firma Scheipers in der integrierten Werkstatt angeboten.“

Die Fertigstellung der parallel umgebauten und mit rund 80 000 Euro geförderten Mobilstation (ehemals Radstation) wird, abhängig von den Lieferzeiten des Ausstattungsmobiliars, im zweiten Quartal 2020 erwartet.