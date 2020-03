Sie stehen in den Startlöchern, die rund 30 Einkaufshelferinnen und -helfer. Sie haben sich bei der Bürgerstiftung Gronau gemeldet und wollen Älteren und Kranken in der derzeitigen Corona-Krise zur Seite stehen. Bis in die Haarspitzen motiviert sind sie – und warten nur noch auf ihre Klientel.

Wer den kostenlosen Dienst in Anspruch nehmen will, kann sich unter 02562 8163874 montags bis samstags von 10 bis 12 und 17 bis 18 Uhr an die Bürgerstiftung wenden. „Wir bieten an, Einkäufe zu übernehmen“, erläutert Vorstandsmitglied Stephanie Klaas . „Dabei achten wird natürlich darauf, dass das so sicher wie möglich abläuft.“ Die Ansteckungsgefahr soll minimiert werden. Vorgesehen ist, dass nach einer Terminabsprache die betreffenden Seniorinnen und Senioren einen Einkaufszettel vorbereiten mit den Produkten, die vom Wochenmarkt oder auch aus dem bevorzugten Supermarkt/Discounter besorgt werden sollen. Zusammen mit dem Zettel soll das Einkaufsgeld in einen Umschlag gelegt und dann dem Einkaufshelfer übergeben werden. „Der Umschlag kann auch vor die Tür gelegt werden, um direkten Kontakt zu vermeiden.“ Die Absprache läuft telefonisch. Die Waren werden anschließend besorgt und mitsamt eventuellem Wechselgeld den Kunden bis vor die Wohnungstür gebracht.

„Wichtig in der derzeitigen Situation ist, dass es keinen Kontakt gibt. Also sollten die Senioren die Einkaufshelfer auch nicht zum Dank zum Kaffee in die Wohnung bitten“, stellt Stephanie Klaas klar.

Bislang, so der Eindruck von Klaas, kommen die meisten Seniorinnen und Senioren noch gut zurecht. „Viele wollen sich das Selbsteinkaufen ja auch nicht nehmen lassen, weil es eine der wenigen Möglichkeiten ist, mal ‘rauszukommen.“ Außerdem scheint die Nachbarschaftshilfe gut zu funktionieren. Aber wie die Situation aussieht, wenn die Maßnahmen noch weitere Wochen dauern und vielleicht sogar verschärft werden? Die Einkaufshelfer der Bürgerstiftung stehen auf jeden Fall parat.

Ehrenamtliche, die mit Hunden von Senioren Gassi gehen, können ebenfalls über die Nummer erreicht werden.