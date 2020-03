Einen Führerschein besitzt er nicht mehr – dennoch hat sich ein Autofahrer am Donnerstag in Gronau ans Steuer gesetzt. Aufgefallen war das gegen 15.40 Uhr bei einer Kontrolle auf der Enscheder Straße. Dabei stellte sich heraus, dass dem 60-Jährigen die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen worden war. Die Beamten untersagten dem Gronauer die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Das teilte die Polizei mit.