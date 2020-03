Gronau -

Von Sigrid Winkler-Borck

Wenn es kalt wird in der Wohnung, dreht man am Thermostat – und es wird warm. Vor einigen Jahrhunderten sah das noch ganz anders aus. Vor allem schöner. Denn die „Heizungen“ damals bestanden aus kleinen Kunstwerke. Wie an Beispielen aus dem Drilandmuseum deutlich wird.