Die Gronauer Feuerwehr war am Freitagabend in Epe im Einsatz. In einem Wohnhaus an der Gronauer Straße war es laut Alarmierung zu einem Kaminbrand gekommen. Die Wehr rückte gegen 19.50 Uhr mit mehreren Wagen aus. Über eventuelle Schäden ist derzeit noch nichts bekannt.