Diakonie setzt jetzt auf mediengestützte Hilfe

Vor der Eingangstür der Diakonie in der Hörster Str. 5 hängt ein Schild mit der Information „Als Schutzmaßnahme vor der Verbreitung des Corona-Virus sind unsere Beratungsstellen bis auf weiteres nicht persönlich erreichbar. Die Offenen Sprechstunden hier im Haus und in den mit uns kooperierenden Einrichtungen werden abgesagt“.

Ein Blick durch die Glastür bestätigt das Gelesene: Die sonst oft gut gefüllte Wartezone ist verwaist, der Arbeitsplatz im Sekretariat nicht besetzt. Spätestens jetzt ist klar: Die Anordnungen des Ministeriums, die Empfehlungen der Kreise, die Hinweise der Landeskirche und des Trägers zur Umsetzung strenger Hygienevorschriften und Verpflichtung zu kontaktreduzierenden Maßnahmen sind angekommen und werden umgesetzt.

Umgang mit Herausforderungen

„Was heißt das alles für die Ratsuchenden, die zu uns kommen? Sollen wir die denn einfach wieder nach Hause schicken? Brauchen sie nicht gerade jetzt unsere Hilfe, wo Kindergärten und Schulen, Geschäfte, Verwaltungen, Bürger- und Gemeindebüros ihre Türen geschlossen haben, Krankenhäuser Besuchsverbote verhängt haben und allerorten öffentliche Veranstaltungen ausfallen müssen?“, fragt die Diakonie in einer Mitteilung und liefert zugleich die Antwort: Der Umgang mit den Herausforderungen durch das Virus beschäftigt alle Teams in ähnlicher Weise, egal, ob es um das Arbeitsfeld der Kindertagespflege, der Sozialberatung, der Schuldner- und Insolvenzberatung, der Sucht- und Drogenberatung, der Schwangerenberatung oder der Psychologischen Familienberatung geht.

Verlässliche Erreichbarkeit

„Wir müssen deutlich machen“, fasst Ingo Stein , Pfarrer und Berater im Diakonischen Werk, die Diskussion der letzten Wochen zusammen, „dass wir auch in der jetzigen Situation weiterhin für die Ratsuchenden, die unsere Hilfe brauchen, da sind. Dazu brauchen wir weiterhin eine verlässliche Erreichbarkeit und verlässliche Öffnungszeiten“.

„ 90 Prozent der Klienten in laufender Beratung lassen sich auf dieses Beratungsangebot in anderer Form ein " Ingo Stein

Dazu werde die bisherige Öffnungszeit aufrechterhalten, in der Gespräche zu Fachkräften vermittelt und Termine vereinbart werden können. Dies geschehe jetzt ausschließlich per Telefon, so Stein.

Dies gelte nun auch für die Beratungsgespräche: „Wir bieten unseren Klienten bei der Anmeldung an, ein Gespräch in Form einer Telefonberatung mit unseren Fachkräften zu führen. Bei bereits feststehenden Terminen rufen wir sie an und schlagen ihnen dies vor. Selbst bei einer Paarberatung sehen wir hier Möglichkeiten, etwa in einem getrennten Setting ein Einzelgespräch einmal mit dem einen und ein zweites Einzelgespräch mit dem anderen Partner zu führen. Unsere bisherige Erfahrung mit diesem Angebot ist ermutigend: 90 Prozent der Klienten in laufender Beratung lassen sich auf dieses Beratungsangebot in anderer Form ein, freuen sich darüber, dass die Beratung weitergehen kann und nicht ausfallen muss“, erklärt Stein.

Existenzärzte und Betreuungsprobleme

Bei den Neuanmeldungen werde deutlich, wie sehr die aktuelle Situation die Menschen beschäftigt: „Da geht es um den Geburtstag der 90-jährigen Großmutter und die Frage, ob die Enkel und Urenkel wenigstens zum Gratulieren vorbeikommen können“, benennt der Pfarrer Beispiele. Da gehe es um die Existenzängste einer alleinerziehenden Mutter in der Probezeit, deren Betrieb keine dringend erforderlichen Zulieferungen mehr bekommt und mittelfristig seine Produktion einstellen muss. Da gehe es auch um Betreuungsprobleme angesichts geschlossener Vorschuleinrichtungen und um die Sorgen eines Dienstleistungsbetriebes, dem die Kunden wegbrechen, und deren Inhaber nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Stein betont: „Noch einmal: Es ist wichtig, dass Menschen hier Anlaufstellen haben und jemanden, mit dem sie reden können und der für sie da und erreichbar ist“.

Webmail-Beratung als Alternative

Und noch auf ein weiteres Unterstützungsangebot macht die Diakonie aufmerksam: auf die geschützte Webmail-Beratung der Psychologischen Familienberatungsstelle. Unabhängig von festen Zeiten kann jeder Ratsuchende sich mit seinem Anliegen an das Beratungsteam wenden und erhält in der Regel innerhalb weniger Tage eine persönliche Antwort von einer Beraterin/ einem Berater. Der Zugang erfolgt über ein geschütztes Passwort, so dass die Vertraulichkeit der Beratung gewährleistet ist.

Telefonische Erreichbarkeit, Infos, Anmeldung ist zu folgenden Zeiten möglich: Von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr unter 02562 701110 sowie unter der zusätzlichen Mobilnummer 0176 170 111 53.

Die Geschützte Webmail-Beratung erfolgt durch Anmeldung auf der Internetseite www.evangelische-beratung.info/pfb-gronau.