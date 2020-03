Die inzwischen schon bekannte kriminelle Masche des „Falschen Polizisten“ ist um eine Variante reicher geworden: Die Gauner schrecken nicht davor zurück, auch die Coronakrise in ihre Machenschaften einzuflechten.

So meldete sich am Samstag ein Unbekannter telefonisch bei einer Seniorin in Gronau. Der Anrufer behauptete, Polizist zu sein. Der Täter behauptete, dass im Wohnbereich der Seniorin Corona ausgebrochen sein. Er wolle sich erkundigen, ob sie Hilfe brauchte. Die Gronauerin reagierte richtig und beendete das Gespräch.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung: Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus, tischen frei erfundene Geschichten auf um die Opfer zu ängstigen. Im Zweifel ist es immer richtig, ein derartiges Gespräch sofort zu beenden und selbst die Polizei anzurufen. Familienmitglieder sollten das Gespräch mit ihren älteren Angehörigen über das Thema Telefon-Betrug suchen.

Ausführliche Informationen gibt es auf der Homepage polizei-beratung.de.