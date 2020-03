Die Polizei hat in Gronau am Sonntag zwei Tatverdächtige nach einem misslungenen Einbruch festgenommen. Die beiden 30 Jahre alten Beschuldigten hatten versucht, in die Kellerräume eines Gebäudes an der August-Hahn-Straße einzudringen. In dem Haus befinden sich Büroräume.

Die Täter hatten durch ein Kellerfenster einsteigen wollen, mussten davon jedoch ablassen: Sie passten aufgrund ihrer körperlichen Fülle schlichtweg nicht hindurch. Ein Zeugen hatte die Täter beobachtet und die Polizei verständigt.

Die Beamten fahndeten daraufhin im Nahbereich und trafen dabei auf die zwei Gronauer. Die Beschuldigten kamen mit zur Polizeiwache, wo die Beamten ihre Personalien feststellten. Das teilte die Polizei am Montag mit.