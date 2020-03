Auf Lebensmittel der besonderen Art hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen: Die Täter drangen mit Gewalt in den Keller eines Eiscafés an der Enscheder Straße ein. Die Einbrecher ließen laut Polizeibericht verpacktes Material zum Dekorieren von Eisbechern mitgehen wie Waffeln, Schoko-Kaffeebohnen und Nussstückchen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Montag, 9.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, (02562) 9260.